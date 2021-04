Laschet führt weitere Gespräche in Berlin

Im ungelösten Machtkampf in der Union berät CDU-Chef Armin Laschet am Montagmorgen in Berlin über das weitere Vorgehen bei der Kanzlerkandidatensuche. Nach Angaben eines dpa-Fotografen standen Laschets Limousinen zunächst vor der hessischen Landesvertretung. Mit wem Laschet sich dort beriet und über die Inhalte der Gespräche war zunächst nichts bekannt.

19. April 2021 - 09:31 Uhr | dpa

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. © Rolf Vennenbernd/dpa