Lange Nacht der Demokratie 2021 in mehr als 30 Kommunen

Mit einjähriger Verspätung findet in der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit in Bayern die lange Nacht der Demokratie statt. Insgesamt beteiligen sich am 2. Oktober mehr als 30 Kommunen im Freistaat an der Aktion, die unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) stattfindet.

22. September 2021 - 13:59 Uhr | dpa

München "Allein der Wahlkampf zeigt, dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist: Wenn auf Plakaten oder bei Demonstrationen offen zu Gewalttaten aufgerufen wird, sind das keine harmlosen Aktionen, sondern tägliche Angriffe auf unsere Demokratie", sagte Aigner am Mittwoch in München. "Konkret heißt das: Jede und jeder muss sich verantwortlich fühlen und jeden Tag aufs Neue für unsere Demokratie einstehen." "Wir wollen in der Nacht vor dem Tag der Deutschen Einheit in vielfältigsten Formaten über Demokratie philosophieren, diskutieren, streiten und slammen, wir wollen Musik und Kultur genießen, lachen und feiern", schreiben die Organisatoren der Nacht auf ihrer Internetseite. Initiiert wird die lange Nacht der Demokratie vom Netzwerk Politische Bildung Bayern mit vielen Verbänden, Institutionen und Stiftungen. © dpa-infocom, dpa:210922-99-314528/3