Lange Löscharbeiten nach Brand in Passauer Einfamilienhaus

Ein Brand in einem Haus in Passau hat nach Angaben der Polizei einen Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich verursacht. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, war der Brand am Montagabend im Dachgeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr war aber auch am Dienstagmorgen noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Grund dafür seien immer wieder aufglimmende Glutnester. Gebrannt habe nicht der Dachstuhl selbst, sondern Baumaterial in der Nähe eines Kamins. Verletzt wurde bei dem Brand den Angaben zufolge niemand. Die Polizei ermittelte zur Ursache des Feuers.