Landwirtschaftliches Anwesen in Vollbrand

Ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Scheyern (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) hat einen Großeinsatz ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen ist das leerstehende Gebäude am frühen Samstagmorgen in Brand geraten. Dabei wurde niemand verletzt, so ein Pressesprecher der Polizei Pfaffenhofen.

03. Dezember 2022 - 09:26 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Scheyern Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis sind im Einsatz. Das Übergreifen des Feuers auf nebenstehende Gebäude wurde so verhindert. Die Löscharbeiten sollen voraussichtlich bis in den frühen Vormittag dauern. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.