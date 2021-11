Landtags-Mehrheit steht zum Tanzverbot an den stillen Tagen

Eine klare Mehrheit im Landtag steht zum Tanzverbot an den sogenannten stillen Tagen. Neben den Grünen sprach sich am Donnerstag nur die FDP für eine Aufhebung der Regel aus. Zu den Stillen Tagen zählen Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag sowie Heiligabend. Laut bayerischen Feiertagsgesetz sind "öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen" mit fröhlichem Charakter an diesen Tagen in der Regel zwischen 2.00 und 24.00 Uhr untersagt. Das wollen die Grünen ändern, sie haben dazu einen Gesetzentwurf im Landtag vorgelegt: Sie fordern eine Gleichstellung aller Kultur- und Tanzveranstaltungen mit Sportereignissen - die sind, ausgenommen am Karfreitag und am Buß- und Bettag, erlaubt.

11. November 2021 - 13:04 Uhr | dpa

