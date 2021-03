Landtag will Haushalt absegnen: Milliarden gegen die Krise

Im Windschatten der aktuellen Corona-Krise will der bayerische Landtag am Donnerstag endlich den Staatshaushalt für das laufende Jahr final beschließen. Seit Dienstag berät das Parlament bereits über den rund 71,2 Milliarden Euro umfassenden Etat - dabei kamen zunächst die Budgets der einzelnen Ministerien getrennt zur Sprache. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse ist die Schlussabstimmung letztlich nur eine Formalie. CSU und Freie Wähler verfügen über eine klare Mehrheit im Landtag.

München

Mit den 71,2 Milliarden Euro umfasst der Haushalt 2021 am Ende eine Milliarde mehr als im ursprünglichen Regierungsentwurf geplant. Dies hat laut Finanzministerium aber größtenteils haushaltstechnische Gründe: Es werden gut 900 Millionen Euro nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen mehr als geplant vom vergangenen in dieses Jahr "verschoben". An der maximalen Kreditaufnahme von 20 Milliarden Euro für 2020 und 2021 zusammen ändere sich damit aber nichts, hieß es. Grund für die hohe Neuverschuldung ist die Corona-Krise. Die 20 Milliarden Euro hatte der Landtag im vergangenen Jahr gebilligt.

