Landtag geht mit nachdenklichen Worten in die Sommerpause

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat das Parlament mit nachdenklichen Worten in die Sommerpause verabschiedet. Die Lage sei ernst, sagte sie mit Blick auf den Ukraine-Krieg und dessen Folgen am Donnerstag in den traditionellen Schlussworten am Ende der letzten Plenarsitzung. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze für die Opposition wählten vor allem nachdenkliche Worte: Man befinde sich "in einer Endlosschleife von Krisen, Krisen, Krisen", sagte Söder. Alle drei forderten die Gesellschaft auf, weiter zusammenzustehen.

21. Juli 2022 - 16:24 Uhr | dpa

Der Bayerische Landtag spiegelt sich in einer Pfütze auf der Maximiliansbrücke. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild