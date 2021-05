Landtag gegen Antisemitismus: "Schande für unser Land"

Die Landtagsfraktionen von CSU, Freien Wählern, Grünen, SPD und FDP rufen zum Kampf gegen Antisemitismus und Judenfeindlichkeit auf. "Gerade angesichts der jüngsten Vorfälle in Zusammenhang mit der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten zeigt sich, dass extremistische und judenfeindliche Handlungen auch in Bayern nach wie vor ein großes Problem sind, gegen das es verstärkt und mit gebündelten Kräften vorzugehen gilt", heißt es in einer gemeinsamen Resolution, die die Fraktionen am Mittwoch in München vorstellten.

19. Mai 2021 - 13:20 Uhr | dpa

Ilse Aigner (CSU) spricht. © Matthias Balk/dpa-Pool/dpa/Archivbild