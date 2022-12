Landtag beschließt überarbeitetes Klimaschutzgesetz

Begleitet von viel Oppositions-Kritik hat die Koalition aus CSU und Freien Wählern die Neufassung ihres Klimaschutzgesetzes im Landtag durchgesetzt. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) verteidigte das Gesetz in der Debatte am Dienstag: Man gehe den Klimaschutz mit ganzer Kraft an und bringe die erneuerbaren Energien voran - "in einem Maß wie kein anderes Bundesland", sagte er. "Der Freistaat wird seiner Aufgabe gerecht."

13. Dezember 2022 - 17:30 Uhr | dpa

Thorsten Glauber, bayerischer Umweltminister (Freie Wähler). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild