Landkreis Fürstenfeldbruck: meiste Blitze pro Quadratmeter

Im Landkreis Fürstenfeldbruck hat es im ersten Halbjahr 2023 bundesweit die meisten Blitze pro Quadratmeter gegeben. Mit 31,4 Blitzen pro Quadratmeter zwischen Januar und Juni liege der oberbayerische Landkreis an der Spitze, teilte das Münchner Blitzortungsunternehmen nowcast am Dienstag mit. Auch der Landkreis mit den zweitmeisten Blitzen im Verhältnis zur Fläche liegt in Oberbayern: Dachau brachte es auf 30,3 Blitze pro Quadratmeter. Bayern war nach Angaben von nowcast mit mehr als 554.000 Blitzen das blitzreichste Bundesland im ersten Halbjahr 2023.

04. Juli 2023 - 13:33 Uhr | dpa

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

München Insgesamt habe man im ersten Halbjahr 2023 deutschlandweit knapp zwei Millionen Blitze gemessen, hieß es von dem Unternehmen. Das entspreche 84 Prozent des zehnjährigen Mittelwerts. Außergewöhnlich blitzreich sei der März mit 113.000 Entladungen gewesen.