Landeswettbewerb "Jugend forscht" 2021 virtuell

Der Landeswettbewerb "Jugend forscht" findet in diesem Jahr wegen der Corona-Maßnahmen erstmals in virtueller Form statt. Das Landesfinale ist für 24. bis 26. März geplant, wie die Firma Dräxlmaier in Vilsbiburg als diesjähriger Gastgeber mitteilte. Das Motto des Wettbewerbes lautet heuer "Lass Zukunft da!". Es soll Kinder und Jugendliche den Veranstaltern nach ermuntern, Verantwortung für die Gestaltung des Planeten zu übernehmen. Bayernweit waren demnach in den vergangenen Jahren meist etwa 2000 Teilnehmer mit 1000 Projekten angemeldet.

12. Februar 2021 - 14:40 Uhr | dpa

Eine Teilnehmerin sitzt an einem Mikroskop. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Vilsbiburg