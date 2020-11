Landessynode geht zu Ende: Beschlüsse erwartet

Die 108 Mitglieder der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern beenden an diesem Donnerstag ihre viertägige Herbsttagung, die erstmals in der Geschichte der bayerischen Landeskirche als Videokonferenz stattfand.

26. November 2020 - 01:01 Uhr | dpa

Das Kreuz einer evangelisch-lutherischen Kirche ist in der Abenddämmerung zu sehen. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

München Im Zentrum der Beratungen stand die Verabschiedung des Haushaltsplans für das kommende Jahr. Außerdem soll ein Beschluss fallen über ein neues Kirchengesetz mit der Überschrift "Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung im Hinblick auf sexualisierte Gewalt". Viele der im Gesetz beschriebenen Regelungen würden zwar schon praktiziert, teilte die Landeskirche mit. Durch das Gesetz sollen sie aber für alle Einrichtungen der Diakonie und der Kirche verpflichtend werden.