Landesamt für Statistik: So viele Erwerbstätige wie noch nie

In Bayern waren zuletzt so viele Menschen erwerbstätig wie nie zuvor - nämlich 7,78 Millionen im zweiten Quartal 2022. Das teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Fürth mit. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) präsentierte dort das Statistische Jahrbuch für 2022. Zum 30. September dieses Jahres lebten laut Herrmann 13,35 Millionen Menschen im Freistaat, das sind etwa 845.000 Menschen mehr als noch vor zehn Jahren.

21. Dezember 2022 - 12:49 Uhr | dpa

Fürth Die Bevölkerungsstatistik 2022 ist demnach geprägt vom Zuzug von Menschen aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind. Mehr als 353.000 Menschen aus dem Ausland sind von Januar bis September 2022 nach Bayern gekommen, etwa 70 Prozent davon waren Ukrainerinnen und Ukrainer. Herrmann und der Präsident des Landesamts, Thomas Gößl, verwiesen noch einmal auf die hohe Zahl von Geburten im Jahr 2021: 134.321 Kinder wurden damals lebend geboren - der höchste Wert seit 1991. Die Zahl der Sterbefälle war trotzdem höher, 147.984 Menschen starben im Vorjahr. Das Bevölkerungsplus rührt also vom Zuzug in den Freistaat. Inzwischen ist die Zahl der Geburten auch wieder zurückgegangen. 2002 kamen von Januar bis September 93.000 Babys zur Welt, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es mehr als 100.000. Herausfordernd sei es, dass der Wohnungsmarkt gerade in Ballungsräumen sehr angespannt sei, sagte Herrmann weiter. Der Wohnungsbestand habe sich bereits erhöht: Ende 2021 gab es demnach 6,6 Millionen Wohnungen in Bayern, das waren 58.000 mehr als zwölf Monate zuvor. "Der Wohnungsbau muss in unserem Land weiter verstärkt werden."