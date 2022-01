Lagerhalle von Baywa in Brand: Millionenschaden

Marktredwitz

In Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge) ist am Samstagabend eine Lagerhalle der Firma Baywa in Brand geraten. Die Halle stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Da das Gebäude direkt an den Bahnhof angrenzt, musste der Schienenverkehr außer Betrieb gesetzt werden. Der Bereich wurde großräumig gesperrt.

Kräfte der umliegenden Polizeiinspektionen, der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerks sowie des Rettungsdienstes evakuierten unter anderem den Nahbereich des Brandorts und des Bahnhofs. Der Sachschaden bewegt sich ersten Schätzungen nach in Millionenhöhe.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Übergreifen der meterhohen Flammen auf angrenzende Fahrzeuge und Gebäude konnte demnach verhindert werden. Anwohner werden weiterhin darum gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Besonders der Ortsteil Lorenzreuth sei betroffen.

Die Polizei rechnet damit, dass sich die Löscharbeiten noch über mehrere Stunden hinziehen könnten. Der Bereich rund um den Brandort soll daher gemieden werden. Zur Brandursache sei derzeit noch nichts bekannt.