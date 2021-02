Lagerhalle mit Öltanks brennt: Eine Million Euro Schaden

Beim Brand einer landwirtschaftlichen Halle und eines angrenzenden Wohnhauses im schwäbischen Kaufbeuren ist ein Schaden von geschätzt einer Million Euro entstanden. In der Halle lagerten Öltanks, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Flammen griffen auf das Dach und die oberen Etagen eines benachbarten Mehrfamilienhauses über, das nach derzeitigem Stand nicht mehr bewohnbar ist. Menschen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht. Da verunreinigtes Löschwasser auf eine Wiese floss, muss diese laut Angaben des Sprechers am Mittwoch voraussichtlich ausgebaggert werden. Die Brandursache war zunächst unklar.

17. Februar 2021 - 06:10 Uhr | dpa

Eine Halle steht während der Löscharbeiten vollständig in Brand. © Jeremy Rizer/TNN/dpa

Kaufbeuren © dpa-infocom, dpa:210217-99-472507/2