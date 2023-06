Lagerhalle brennt aus: Hoher Schaden

Oberelsbach

Beim Brand einer Maschinenhalle in Unterfranken ist ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Anwohner sahen am Sonntagmorgen Qualm aus der Lagerhalle bei Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld) aufsteigen und riefen die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Was das Feuer auslöste, war noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte loderten bereits Flammen in der Halle. Durch den Brand wurden laut Polizei die Halle, darin gelagerte Materialien sowie ein in der Halle abgestellter Traktor zerstört. Verletzt wurde niemand.