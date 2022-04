Ladendiebin mit Vorliebe für Schlagermusik geschnappt

Für Schlagermusik ging sie stehlen: Die Polizei hat bei einer 64-Jährigen in Oberfranken mehrere hundert Schlager-CDs gefunden - einen großen Teil davon soll sie gestohlen haben, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag berichtete. Die in ihrer Wohnung sichergestellten Tonträger seien zum Teil sogar noch original verpackt gewesen.

07. April 2022 - 11:53 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Coburg Die Frau war demnach am Mittwoch beim Diebstahl von Süßigkeiten und CDs von Mitarbeitern einer Drogerie in der Coburger Innenstadt erwischt worden. Danach überprüfte die Polizei die Wohnung der Ladendiebin mit der offenkundigen Vorliebe für Schlagermusik. Über 40 der bei ihr gefundenen CDs seien aus dem Markt gestohlen worden, wo sie auf frischer Tat ertappt wurde. Die anderen CDs müssten noch überprüft werden. Gegen die 64-Jährige wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Der Wert der entwendeten Waren liegt laut Polizei bei mehreren hundert Euro.