KZ-Gedenkstätte "Mühldorfer Hart" geschändet

Unbekannte haben die KZ-Gedenkstätte "Mühldorfer Hart" in Oberbayern bei Waldkraiburg geschändet. Sie schmierten unter anderem Nazi-Symbole mit schwarzen Filzstiften an Gedenktafeln und Ausstellungsgegenstände, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Unter anderem handelt es sich demnach um mehrere Hakenkreuze. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen von mindestens zwei Tätern aus, die die Tat bereits am vergangenen Montag begingen. Der Staatsschutz ermittelt.

24. August 2022 - 15:44 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Waldkraiburg Als Außenlager des Konzentrationslagers Dachau wurde 1944 die Lagergruppe "Mühldorfer Hart" errichtet. Die Häftlinge wurden in der Umgebung von Mühldorf zum Arbeitseinsatz gezwungen.