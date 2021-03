Kutschpferd geht nach Unfall mit Sechsjährigem durch

Ein Pferd ist nach einem Kutschunfall mit einem Sechsjährigen durchgegangen. Der 63-jährige Kutscher sei am Dienstagabend mit seinen beiden Enkeln in Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wegen einer Schneewehe wollte er wenden, das Gespann schaukelte sich auf. Der Kutscher und seine zweijährige Enkelin fielen zu Boden.

10. März 2021 - 16:01 Uhr | dpa

Das Maul eines Pferdes ist zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Oy-Mittelberg Das Pferd lief mit dem Sechsjährigen auf der Kutsche davon und stieß unter anderem mit einem Auto zusammen. Der Junge sprang anschließend von der Kutsche, er blieb unverletzt. Die Zweijährige kam mit dem Verdacht auf einen Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus. Das Pferd wurde leicht verletzt zum Kutscher zurückgebracht. © dpa-infocom, dpa:210310-99-766133/2