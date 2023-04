Kutsche kippt um und wird gegen Auto gezogen: Frau verletzt

Eine Kutsche ist in Unterfranken beim Wenden umgekippt und anschließend gegen ein Auto gezogen worden. Bei dem Unfall in Volkach (Landkreis Kitzingen) sei die 55 Jahre alte Kutscherin mittelschwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

17. April 2023 - 14:36 Uhr | dpa

Volkach Die Kutsche ohne Passagiere war demnach am Sonntag auf einem rutschigen, steilen Feldweg beim Wenden umgekippt, als die Pferde scheuten. Die Tiere hätten die Kutsche danach noch einige Meter mitgeschleift, bis diese gegen ein Auto prallte. Ein Hubschrauber brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus.