Kutsche kippt um: Fünf Verletzte

Neustadt an der Aisch

Eine Kutsche mit neun Passagieren ist in Mittelfranken umgekippt - fünf Menschen wurden dabei verletzt. In einer Rechtskurve in Neustadt an der Aisch sei das hintere linke Holzrad der Kutsche gebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Drei Passagiere im Alter zwischen 16 und 18 fielen dabei am Samstag von dem Gefährt. Ebenso der Kutscher und sein Begleiter. Eine 16-Jährige kam mit einer starken Beckenprellung in ein Krankenhaus. Ob der Kutscher gegen die Sorgfaltspflicht zu der Wartung der Kutsche verstoßen hat, sollte noch geprüft werden.