Kurzschluss in Umspannwerk: Stromausfall in Nürnberg

Wegen eines Kurzschlusses in einem Umspannwerk ist in Nürnberg am Donnerstagabend in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen. Es gebe eine Störung im Stromnetz der N-ERGIE Netz GmbH, teilte diese kurz nach 20 Uhr per Twitter mit. Betroffen seien elf Postleitzahlen-Bereiche. "Netzmonteure sind im Einsatz und arbeiten an einer schnellen Wiederversorgung." Auf der Internetseite "Störungsauskunft" gingen Dutzende Meldungen aus verschiedenen Gebieten der Stadt ein.

16. März 2023 - 23:00 Uhr | dpa

Der eingeschaltete Schutzschalter einer Mehrfachsteckdose leuchtet rot. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Nürnberg Gegen 21.00 Uhr seien drei Viertel der betroffenen Verbraucher wieder am Netz gewesen, 22:02 Uhr waren dann alle wieder mit Strom versorgt, teilte das Unternehmen mit. Und: "Die N-ERGIE Netz GmbH bedauert die Störung und bittet alle betroffenen Kund*innen um Verständnis."