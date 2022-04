Kurierfahrer drängt Kindergartengruppe von Gehweg

Ein Kurierfahrer hat eine Kindergartengruppe im Oberallgäu mit seinem Wagen vom Gehweg gedrängt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die Kinder am Donnerstag auf einem schmalen Gehweg in Burgberg unterwegs, als plötzlich der Kurier mit seinem Lieferwagen hinter ihnen auftauchte. Statt zu warten, bahnte sich der Mann seinen Weg durch die Kinder und drängte sie ins Gebüsch.

Burgberg Als die Leiterin der Gruppe ihn ansprach, schrie er herum und verteidigte sich mit der Begründung, er habe Termindruck. Wer der Mann genau war, muss nun geklärt werden. Sein Kennzeichen wurde notiert.