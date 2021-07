Kupplung löst sich: Wohnwagen kracht in Mauer

Ein Wohnwagen ist in Unterfranken in eine Mauer gekracht, nachdem sich die Kupplung bei voller Fahrt vom Auto gelöst hatte. Der Anhänger und Teile der Mauer wurden bei dem Unfall am Montagmorgen nahe Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) völlig zerstört, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer des Wohnwagens sei auf dem Weg zum TÜV gewesen, hieß es. Aus zunächst unklaren Gründen sei an einer Staatsstraße der Kupplungskopf von der Deichsel abgerissen. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

05. Juli 2021 - 12:09 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Triefenstein © dpa-infocom, dpa:210705-99-263606/2