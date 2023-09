Kultusminister Piazolo informiert über Schulstart

Die letzten Ferientage neigen sich dem Ende zu. Das Kultusministerium ist gedanklich schon voll im neuen Schuljahr angekommen. Nun will der Minister berichten, was es Neues gibt.

Zum Ferienende will Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) heute über aktuelle Entwicklungen zum neuen Schuljahr informieren. In den vergangenen Tagen war bereits bekannt geworden, dass der große Lehrermangel an den Grund- und Mittelschulen diesmal zumindest stark gelindert werden konnte: Der Quereinstieg laufe deutlich besser als von vielen prophezeit, hatte Piazolo der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Rund 600 Quereinsteiger werden demnach zu Schulbeginn ihren Vorbereitungsdienst für das Lehramt in Bayern beginnen.

Hinzu kommen nach Ministeriumsangaben rund 3400 Frauen und Männer, die nach einem erfolgreich absolvierten Lehramtsstudium ins zweijährige Referendariat starten. Dadurch könne die Unterrichtsversorgung zum Schuljahr gesichert werden, betonte Piazolo. Insgesamt sei die Situation deutlich besser als vergangenes Jahr um diese Zeit.

An den Grund- und Mittelschulen sind heuer 26.000 Schülerinnen und Schüler mehr zu unterrichten als im Vorjahr. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hatte erst am Dienstag die hohe Arbeitsbelastung kritisiert und ein "Sofortprogramm" zur Stärkung der Kernmannschaft gefordert. Ohne bessere Arbeitsbedingungen würden die vorhandenen Lehrkräfte nicht dauerhaft durchhalten, es drohe ein Teufelskreis, der den Lehrkräftemangel durch Überlastung der Verbleibenden verstärke.