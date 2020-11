Kuh flieht vor Metzger und wird erschossen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Miltenberg

Die Flucht vor dem Metzger endete für eine Kuh mit dem Tod. Das Tier büxte beim Ausladen vor der Metzgerei aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im unterfränkischen Miltenberg rannte sie mehrfach über die Gleise. Der Bahnverkehr in der Stadt musste am Mittwoch zwischenzeitlich stillgelegt werden. Die Kuh sei kurzzeitig auch im Main geschwommen. Die Flucht vor dem Tod überlebte sie nicht: Das aufgeschreckte Tier wurde von Einsatzkräften erschossen.