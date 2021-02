Kürzere Ausbildungszeit soll Mangel an Erziehern beseitigen

Mit einer verkürzten und neu konzipierten Berufsausbildung will Bayern den wachsenden Erziehermangel beseitigen. Bereits ab dem Schuljahr 2021/22 soll die Ausbildung für Bewerber mit mittlerem Schulabschluss nur noch vier statt fünf Jahre dauern, teilten Kultus- und Sozialministerium am Donnerstag in München mit. Dazu werden unter anderem die Praxisphasen zeitgleich zum theoretischen Teil der Ausbildung absolviert.

25. Februar 2021 - 16:01 Uhr | dpa

Carolina Trautner (CSU), Arbeitsministerin von Bayern, spricht. © Matthias Balk/dpa/Archivbild