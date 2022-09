Kühnert beim Gillamoos: Söder dreht sich mit dem Wind

Ein mieses Zeugnis hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert der bayerischen Staatsregierung für ihre Politik ausgestellt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) halte bei Corona-Fragen den Finger in den Wind, sagte er am Montag beim Gillamoss-Frühschoppen im niederbayerischen Abensberg. "So agieren Menschen, die gar keinen politischen Standpunkt haben". Im Sommer sei Söder gegen Corona-Maßnahmen, im Winter dann wieder dafür.

05. September 2022 - 13:04 Uhr | dpa

Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD. © Peter Kneffel/dpa