Kühlflüssigkeit im Klinikum Würzburg ausgetreten

Ein Leck in einem Kühlkreislauf hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Klinikum Würzburg Mitte ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Sonntag niemand. Gemeldet worden war ursprünglich ein Wasserrohrbruch, wie die Berufsfeuerwehr Würzburg berichtete. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort allerdings fest, dass es sich nicht um reines Wasser, sondern um einen leicht alkalischen Betriebsstoff aus einem Kühlkreislauf handelte. Die Flüssigkeit stand den Angaben nach zentimeterhoch im Gang und wurde als Gefahrstoff eingestuft.

27. August 2023 - 18:49 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Würzburg Die Feuerwehr erhöhte die Alarmstufe und rief vorsorglich ein Großaufgebot an Rettungsdienst-Kräften zur Hilfe. Die Einsatzkräfte konnten die Austrittsstelle schnell abdichten und die Flüssigkeit abpumpen. Für Patienten und Personal habe keine Gefahr bestanden, wie die Feuerwehr weiter mitteilte.