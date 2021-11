Küchenbrand in Niederbayern: 14-Jährige leicht verletzt

Vilshofen an der Donau (dpa/lby) – Eine 14-Jährige ist bei einem Brand in einer Küche in Niederbayern leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Schülerin in Vilshofen (Landkreis Passau) am Dienstagabend Öl in einer Pfanne erhitzt und daraufhin den Raum verlassen. Als sie wieder in die Küche kam, hatte das Öl bereits Feuer gefangen. Der Versuch, den Brand mit Wasser zu löschen, endete in einer kleinen Explosion, wodurch die 14-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

