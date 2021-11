Kripo geht nach Feuer in Stall von Brandstiftung aus

Nach dem Feuer in einem neu gebauten Stall in Mehring (Landkreis Altötting) mit Millionenschaden gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Die Kripo Mühldorf am Inn und die Staatsanwaltschaft Traunstein hätten in den vergangenen Tagen hinreichende Verdachtsmomente gesammelt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Montag mit.

08. November 2021 - 16:14 Uhr | dpa

Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Mehring Bei dem Feuer am frühen Morgen des 1. November war das Stallgebäude trotz eines großen Feuerwehreinsatzes vollständig abgebrannt. Der Sachschaden wird auf etwa 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die neu gegründete Ermittlungsgruppe "Lengthal", benannt nach dem Mehringer Ortsteil, in dem sich der Stall befand, bittet nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. © dpa-infocom, dpa:211108-99-915588/3