Kripo arbeitet weiter Hinweise zu 39 Jahre altem Mordfall ab

Mehr als einen Monat nach der Fernsehfahndung zu einem 39 Jahre zurückliegenden Mord in Schwaben ist die Kripo wegen zahlreicher Hinweise immer noch mit Ermittlungen beschäftigt. Nachdem das Gewaltverbrechen an einer Jugendlichen Ende Februar groß in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt worden war, gingen bei der Kriminalpolizei in Dillingen 185 Hinweise ein.

08. April 2022 - 16:47 Uhr | dpa

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild