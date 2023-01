Kriminalität im Netz: Zentralstelle erfasst mehr Verfahren

Die bayerische Spezialstaatsanwaltschaft für Cyberkriminalität hat seit ihrer Gründung 2015 mehr als 63.800 Verfahren eingeleitet. Kriminelle hätten ihr Handeln an das digitale Zeitalter angepasst und zunehmend ins Internet verlagert, sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Mittwoch in München. Bayern habe frühzeitig die Strukturen für eine moderne Strafverfolgunggeschaffen.

11. Januar 2023 - 11:59 Uhr | dpa

Auf dem Bildschirm eines Laptops ist ein Binärcode zu sehen. © Oliver Berg/dpa/Archivbild