Kreuzer mit 78,5 Prozent als CSU-Fraktionschef bestätigt

Die CSU-Landtagsfraktion hat ihren Vorsitzenden Thomas Kreuzer für weitere zweieinhalb Jahre im Amt bestätigt. Der 61-Jährige erhielt nach Angaben einer Sprecherin in einer Fraktionssitzung am Mittwoch in München 44 von 56 abgegebenen Stimmen - das entspricht rund 78,5 Prozent. Kreuzer blieb damit deutlich hinter seinem Ergebnis zu Beginn der Legislaturperiode zurück: Im Herbst 2018 hatte er 97,5 Prozent der Stimmen bekommen. Die Fraktionsspitze wird bei der CSU turnusgemäß zur Hälfte der Legislaturperiode neu gewählt. Angesichts der Corona-Krise waren diesmal aber längst nicht alle CSU-Fraktionsmitglieder in der Sitzung im Landtag anwesend.

14. April 2021 - 15:10 Uhr | dpa

Der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, spricht. © Sven Hoppe/dpa

