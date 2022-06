Kretschmann holt bayerische Blaskapelle zum Amtssitz

Es ist Völkerverständigung der musikalischen Art: Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann lässt die oberbayerische Blasmusikkapelle LaBrassBanda bei einem Matinee-Konzert an seinem Amtssitz, der Villa Reitzenstein, aufspielen. "In Lederhosen, aber immer barfuß trifft hier Tradition auf Moderne, Offenheit auf die Überwindung klassischer Genregrenzen", erklärte der Grünen-Politiker am Donnerstag. Er sieht darin einen für die Südländer typischen Mix: "Die Tradition der Südschiene verbindet Baden-Württemberg und Bayern eng - hier finden Innovations- und Wirtschaftskraft, ein tiefes Bewusstsein für kulturelles Brauchtum, Weltoffenheit und ein ganz besonderer Kreativgeist zusammen."

16. Juni 2022 - 14:59 Uhr | dpa

Musiker von LaBrassBanda spielen bei einem Konzert im Historischen Festsaal im Hofbräuhaus. © Felix Hörhager/dpa