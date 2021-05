Kreise: Söder will Abstandsnorm für Windräder beibehalten

Ungeachtet der massiven Kritik auch von den Freien Wählern will die CSU die umstrittene 10H-Abstandsregel für den Bau von Windrädern in Bayern beibehalten. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern in einer Rede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in München an.

12. Mai 2021 - 12:20 Uhr | dpa

Blick auf einen Windpark mit zwei Windkraftanlagen. © Daniel Vogl/dpa/Archivbild