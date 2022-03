Krankenwagen überschlägt sich auf Autobahn: Zwei Verletzte

Ein Krankenwagen hat sich auf der Autobahn 70 in Oberfranken überschlagen. Dabei wurden der 18-jährige Fahrer und sein Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dem jungen Mann sei während der Fahrt übel geworden, deshalb habe er am Mittwoch die Kontrolle über den Wagen verloren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

03. März 2022 - 12:49 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hallstadt Der Krankenwagen rammte demnach bei Hallstadt seitlich einen Kleinbus, kippte auf die rechte Seite, überschlug sich und prallte gegen die Mittelschutzplanke bevor er auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen kam. Der Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt. Patienten befanden sich laut Polizei nicht in dem Krankenwagen.