Kranhaken erschlägt 37-Jährigen auf Baustelle

Der herabstürzende Haken eines Krans hat einen 37 Jahre alten Bauarbeiter in Waldhäuser (Landkreis Freyung-Grafenau) erschlagen. Der Mann wurde am Kopf getroffen und war sofort tot, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Kranhaken samt Umlenkrolle war wegen eines gerissenen Seiles abgestürzt.

22. Juli 2021 - 09:41 Uhr | dpa

Waldhäuser Warum das Seil riss, war zunächst unklar und wird von der Kriminalpolizei Passau untersucht. Den Kran hatte der 37-Jährige selbst bedient. © dpa-infocom, dpa:210722-99-474550/2