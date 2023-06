Kran fällt auf zwei Industriegebäude: Millionenschaden

Ein Baukran ist auf zwei Industriegebäude in Niederbayern gestürzt und hat einen Schaden im mittleren einstelligen Millionenbereich verursacht. Menschen seien bei dem Vorfall am Sonntag in Mainburg (Landkreis Kelheim) nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Gebäude und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach seien stark beschädigt worden. Es kam den Angaben zufolge zu Kurzschlüssen und der Entwicklung von Rauch. Ein Feuer habe jedoch verhindert werden können.

04. Juni 2023 - 19:39 Uhr | dpa

Mainburg Warum der rund 30 Meter hohe Baukran umgefallen war, blieb zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen könne ein "Absacken des Untergrunds" eine mögliche Ursache sein. Der Baukran hatte nach Polizeiangaben bereits ein paar Wochen lang wegen Arbeiten am Dach dort gestanden. Er wurde vollständig zerstört und ein Statiker zur Überprüfung der zwei Gebäude zu Rate gezogen.