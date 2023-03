Kopfhörer überführen mutmaßlichen Dieb in Oberfranken

Ein 26-Jähriger hat gemeinsam mit der Polizei in Hof einen mutmaßlichen Dieb geschnappt, weil er das GPS-Signal seiner Kopfhörer verfolgte. Die Ortung leitete die Ermittler am Samstag zu einem 41-Jährigen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

20. März 2023 - 14:15 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hof Dem 26-Jährigen war eine Tasche mit Wertgegenständen zuvor im Zug gestohlen worden. Er bemerkte den Diebstahl kurz nach der Haltestelle Hof. Weil sich auch seine Kopfhörer in der Tasche befanden, aktivierte er die Ortung, nahm einen anderen Zug wieder zurück in Richtung Hof und informierte die Polizei. Gemeinsam mit den Ermittlern verfolgte er das GPS-Signal bis in die Hofer Innenstadt, wo die Beamten den 41-Jährigen stellten. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.