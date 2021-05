Kontaktbeschränkungen und Dauerregen am Vatertag

Die einen dürfen in größerer Runde losziehen, die anderen sich nur mit einem einzigen Kumpel treffen: Auch Christi Himmelfahrt wird heuer von den Corona-Regeln bestimmt. Und diese können von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich sein - je nach aktueller Infektionslage. Selbst bei günstigsten Bedingungen dürfen sich nur Menschen aus höchstens drei Haushalten treffen. Sie werden vielerorts durch Regen stapfen. In den östlichen Mittelgebirgen erwartet der Deutsche Wetterdienst sogar Dauerregen.

München

"Wie an den vorhergehenden Feiertagen wird die Polizei verstärkt die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen überwachen und am Vatertag insbesondere an beliebten Ausflugsorten präsent sein", kündigte ein Sprecher des Innenministeriums an. Er appellierte an die Vernunft der Menschen. "Wenn man sich die rückläufigen Infektionszahlen anschaut, wird das Licht am Ende des Tunnels immer größer, und da sollte man nicht auf den letzten Metern durch unvorsichtige Vatertagstreffen neue Infektionswellen lostreten."

