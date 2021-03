Kommunen mit Solaranlagen: Bayern für finanzielle Vorteile

Bayern fordert von der Bundesregierung eine finanzielle Beteiligung von Kommunen an Einnahmen durch Solaranlagen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) müsse das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) per Verordnung entsprechen ändern lassen, wie es auch bereits für Windkraftanlagen erfolgt sei, heißt es in einem Brief von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) an Altmaier, der der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

11. März 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). © Daniel Karmann/dpa