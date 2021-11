Kollegen lästern über Söders "Top Gun"-Pose

Mit einer Pose aus dem amerikanischen Actionfilm "Top Gun" hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Gespött von Kollegen auf sich gezogen. Der CSU-Chef besuchte am Montag das Airbus-Zentrum im oberbayerischen Manching, setze sich in einen Eurofighter und machte die Daumen-hoch-Geste, die Tom Cruise vor 35 Jahren als US-Kampfpilot-Darsteller bekannt gemacht hat. Dazu schrieb Söder auf Twitter: "Top Gun in Bayern: 60 Jahre Airbus in Manching."

08. November 2021 - 17:08 Uhr | dpa

Markus Söder sitzt bei einem Besuch des Luftfahrtzentrums von Airbus im Cockpit eines Eurofighter. © Matthias Balk/dpa