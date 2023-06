Kokain-Schmuggler auf A3 geschnappt

Bei der Kontrolle eines Autofahrers auf der Autobahn A3 bei Passau hat die Grenzpolizei eine Tüte mit gut einem Kilogramm Kokain in dem Wagen gefunden. Das sei eine "ordentliche Menge", die nicht alltäglich sei, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern am Mittwoch.

Passau

Der 39-Jährige wurde nach der Kontrolle am Montag festgenommen. Er habe zu seiner Reiseroute widersprüchliche Angaben gemacht. Am Dienstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.