König Ludwig Lauf: Sonne bei Ski-Marathon

Bei Sonne und frostigen Temperaturen hat am Sonntag der König Ludwig Lauf in Oberammergau stattgefunden. Rund 1400 Langläufer hatten sich für den Hauptlauf im klassischen Stil angemeldet. Der König Ludwig Lauf führt durch die Ammergauer Alpen und ist Deutschlands größter Volkslauf im Skilanglauf.

Oberammergau

Wegen des späten Winterbeginns konnte die traditionelle 50-Kilometer-Runde nicht gespurt werden. Stattdessen gab es eine 21-Kilometer-Runde, die die Läufer zweimal zu bewältigen hatten. Als Sieger bei den Herren kam am Sonntag der Deutsche Thomas Bing nach 1:39:23 ins Ziel. Schnellste Frau war ebenfalls eine Deutsche: Franziska Müller bewältigte die Strecke in 1:53:12.

Insgesamt waren nach Vereinsangaben für die verschiedenen Rennen am Wochenende 2800 Männer und Frauen registriert. Am Samstag mussten die Teilnehmer allerdings mit Regen kämpfen. Es sei aber toll, dass der Lauf angesichts des späten Winterbeginns in diesem Jahr überhaupt habe stattfinden können, sagte der Vereinsvorsitzende Marc Schauberger. Mehrere Dutzend Helfer seien im Einsatz gewesen, um die Loipen zu präparieren.

Der König Ludwig Lauf ist seit 1968 Teil der prestigeträchtigen Worldloppet-Serie. Diese umfasst die 20 wichtigsten Skimarathons der Welt. Oberammergau ist die einzige deutsche Station. Der Wasalauf in Schweden führt mit 90 Kilometern über die längste Distanz, gefolgt vom Marcialonga in Italien mit 70 Kilometern. Auch beispielsweise in Neuseeland, Argentinien, China, Polen, Island und den USA macht die Worldloppet-Reihe Station.