Knochenfund bei Bauarbeiten stammt von Wildschwein

Aschaffenburg

Ein totes Wildschwein hat für einen Polizeieinsatz in Aschaffenburg gesorgt: Auf einer Baustelle fanden Arbeiter Knochen und vermuteten ein menschliches Skelett. Sie riefen die Polizei, die den Fund am Dienstag einem großen Tier zuordneten. Sicherheitshalber hätten die Beamten einen Archäologen hinzugezogen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Der Fachmann stellte fest, dass es sich um die Knochen eines Wildschwein handelte - wahrscheinlich verendet in den 1930er oder 1940er Jahren.