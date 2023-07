Knapp 60 Menschen von Floß in Donau gerettet

Kelheim

Knapp 60 Menschen mussten von einem Floß auf der Donau in Niederbayern gerettet werden. Sie waren laut Einsatzbericht der Feuerwehr Kelheim bei Stausacker (Landkreis Kelheim) auf Grund gelaufen. Da sie sich selbst nicht befreien konnten, musste die Feuerwehr anrücken. Boote von Feuerwehr, Wasserwacht und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft brachten die Passagiere wieder an Land. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Samstag niemand. Anschließend konnte auch das Floß aus dem Wasser geholt werden.