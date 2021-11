Klopapier-Diebstahl beschäftigt Polizei

Ein Diebstahl von Klopapier hat in Oberfranken die Polizei auf den Plan gerufen. Eine 72-Jährige habe aus einer öffentlichen Damentoilette in Kronach das Papier mitgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Reinigungskraft habe die Frau beobachtet. Auch für die Beamten war dies ein kurioser Einsatz: Solche Fälle kämen nicht oft vor, das Fehlen von Toilettenpapier falle normalerweise nicht auf, sagte ein Polizeisprecher.

25. November 2021 - 17:26 Uhr | dpa

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Illustration

Kronach © dpa-infocom, dpa:211125-99-143825/2