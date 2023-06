Klingelton überführt 18-jährigen Handydieb auf Volksfest

Aschaffenburg

Seine Beute wurde ihm zum Verhängnis: Das Klingeln eines gestohlenen Handys hat einen 18 Jahre alten Dieb in Aschaffenburg überführt. Der junge Mann habe in einem Bierzelt eines Volksfestes ein am Tisch liegendes Handy gesehen und eingesteckt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Doch weit kam er nicht: Der 16-jährige Besitzer ließ sich am Freitag von einer Freundin anrufen und bemerkte den Klingelton. Im Hosenbund des 18-Jährigen fand die Polizei das Diebesgut. Ihn erwartet nun eine Anzeige.