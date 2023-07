Klimaaktivisten seilen sich von Festung Marienberg ab

Zwei Klimaaktivisten der Bewegung "End Fossil Occupy" haben sich in einer Protestaktion von der Festung Marienberg in Würzburg abgeseilt. Acht Personen waren insgesamt beteiligt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Aktivisten brachten am Samstag zwei Plakate an der Festungsmauer an. Auf einem Banner war eine Erde zu sehen, die von einem Hahn angezapft wird und aus der schwarzes Öl fließt. Der andere Banner trug die Aufschrift "O'zapft is!".

16. Juli 2023 - 11:56 Uhr | dpa

Würzburg Damit wollen die Aktivisten auf die Dringlichkeit der Klimakrise und das klimapolitische Versagen der bayerischen Landesregierung aufmerksam machen, wie die Gruppe auf ihrer Internetseite schreibt. Die Polizei wurde durch die Sozialen Medien auf die Aktion aufmerksam und beendete den Protest umgehend. Gegen die Aktivisten wird nun wegen Hausfriedensbruchs und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.